Общество

Куда исчезают крышки с псковских люков?

Псковичи нередко жалуются в соцсетях и на специализированных порталах местных властей на открытые канализационные колодцы. Да и в адрес нашей редакции с неизменным постоянством приходят письма с фотографиями открытых люков, угрожающих безопасности пешеходов и автотранспорта. Однако такая ситуация в областном центре сложилась вовсе не из-за халатности профильных городских служб, а из-за банального воровства. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров.

Почти сотня крышек канализационных люков бесследно исчезла в Пскове с начала года. Сложно сказать, украдены ли они предприимчивыми дельцами, просто уничтожены вандалами или с ними поработал местный Гудини, но факт остается фактом, «Специализированная служба» Пскова с января уже 96 раз закрывала брошенные колодцы. Это касается не только ливневых колодцев, но и всевозможных бесхозных. Бывали дни, когда рабочим приходилось за сутки закрывать по три-четыре люка за день. Но угнаться за теми, кто планомерно лишает город муниципального имущества все равно не получается.

Директор МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров уверен, что ни вандалы, ни горе-иллюзионисты тут не причем. Люки просто крадут. Конечно, воровство люков появилось не сегодня и не вчера, но именно с весны этого года приобрело угрожающие, почти промышленные масштабы. Поэтому напрашивается вывод, что в областном центре в этом криминальном направлении работают не дилетанты, а хорошая подготовленная группа злоумышленников.

Причина краж, собственно, понятна – такие крышки, специалисты их на своем жаргоне еще называют «снежинками» из-за характерного рисунка, очень просто выдернуть, стукнуть об асфальт, расколоть на составные части и отнести в ближайший пункт металлопроката.

«Это дело, видимо, поставлено у нас в городе на поток. Это уже стал бизнес какой-то. Эта «коммерция» ведется такими темпами, что мы просто не успеваем ставить новые крышки. Пришлось наладить производство просто бетонных крышек и закрываем ими, потому что уже практически половину нашего бюджета съели эти крышки люков. Конечно, это, скорее, имитация крышек, но пришлось. От безысходности. Слава богу, их пока не воруют», - поделился Сергей Федоров.

По его словам, проблема замены крышек люков заключается еще и в том, что их не продают отдельно, а вместе с установочным кольцом, что удорожает их монтаж, да и сами по себе они стоят недешево – около 7600-8600 рублей в зависимости от толщины люка.

Нужно учитывать еще и то, что крышки нового образца не подходят к старым колодцам. Из-за этого специализированной службе приходится порой из-за украденной крышки полностью ремонтировать весь колодец – а это уже совсем другие деньги и сроки.

«Мы пробовали сажать крышки люков на битум, но их все равно их отрывают! Значит, у них есть специальные инструменты. Значит, это не простые школьники. Пытались закрывать дешевыми полиэтиленовыми крышками, но и их тоже начали воровать», - посетовал руководитель.

Кстати, о школьниках. Любопытно, что в свое время в Пскове были задержаны двое несовершеннолетних, пойманных, как говорится, с поличным на краже люка, который они тщетно пытались увезти на велосипеде. Был суд. Обвиняемые согласились все возместить. Разумеется, никто ничего не возместил – как водится, из-за отсутствия денег. Вопрос замяли.

Нет никаких сомнений, что сейчас в городе орудуют совсем не лоботрясы, не достигшие несовершеннолетия. Судя по объемам и качеству работ по демонтажу люков, этим уже давно занимают профи. Такие бы таланты, да в правильное русло…

«Ситуация выходит из-под контроля. Люди, которые ради собственной выгоды сдают крышки люков в металлолом, похоже, даже не задумываются о том, к какой трагедии могут привести их действия: к страшным ДТП на проезжей части, к несчастным случаям на пешеходных зонах. Никому же не приходит в голову рельсы разобрать и сдать в металлолом? Неужели люди не понимают возможных последствий?!», - удивляется Сергей Федоров.

Не меньшее удивление у него вызывает и низкая результативность работы правоохранительных органов, которые, кроме тех двух несчастных школьников, больше никого так поймать и не смогли.

«Глава администрации Пскова Александр Братчиков, надо отдать ему должное, неоднократно обращал на эту проблему внимание. Он активно пытается со своей стороны взаимодействовать в этом вопросе с правоохранительными органами, но и они, похоже, не в состоянии его решить. На мой взгляд, действий вообще никаких не происходит, а в ответ на обращения администрации города приходят уведомления, что в полиции не хватает персонала и ресурсов для решения этой проблемы. А у нас тем временем уже просто не хватает крышек этих люков! Давным-давно уже можно было организовать какие-то рейды, в том числе по пунктам скупки металлолома и жестко наказать за приемку люков. Нужно выявить целую систему по воровству этих люков. Можно если не засаду устроить, то обеспечить видеонаблюдение, о котором у нас так много говорят. Понятно, что мы не можем, условно говоря, на каждый люк сигнализацию поставить, но точечная система видеонаблюдения могла бы помочь выявить преступников», - высказался Сергей Федоров.

За разъяснением ситуации Псковская Лента Новостей обратилась в УМВД России по Псковской области. И в пресс-службе ведомства сообщили, что за последнее время по вопросу поступило всего 2 заявления. По обеим - в сумме украдено 6 крышек.

«По заявлениям возбуждены уголовные дела. Мы располагаем информацией, и когда появятся итоговые результаты - планируем их опубликовать, - отметили в ведомстве. - Проводим оперативные мероприятия. Псковские полицейские ежесуточно проверяют все точки скупки металлолома, располагающиеся на территории города. В целях профилактики хищения крышек административные протоколы на лиц, осуществляющих скупку, составляются также ежедневно. Что касается видеозаписей: в вопросе эксплуатации средств видеонаблюдения полиция готова к открытому сотрудничеству с органами местного самоуправления».

От имени МКУ Пскова «Специализированная служба» Сергей Федоров принес извинения псковичам за те люки, которые организация еще не успела закрыть.

«Мы стараемся закрыть все люки, я лично просматриваю интернет, все публикации, связанные с открытыми колодцами, это моя работа, но с таким количеством нам просто не справится. Уже давно исчерпаны все запасы. Бюджет нашего предприятия уже на ладан дышит, если так дальше пойдет, мы будем только на люки работать», - заключил Сергей Федоров.

Чтобы заменить крышку люка приходится привлекать спецтехнику, кран, экскаватор и т.п., а также массу рабочих. Это все деньги, деньги, деньги. А что выручит вор за украденную крышку? В лучшем случае 1000 рублей, а то и лишь 500.

Оттого в ситуации с псковскими люками и вырисовывается очень странная картина. С одной стороны, мы ратуем за экономию не самого богатого городского бюджета, с другой, в этом вопросе, получается, ведем весьма расточительную политику.

Алексей Овчинников

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