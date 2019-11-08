Общество

Псковские преподаватели одержали двойную победу на VI Всероссийском инновационном общественном конкурсе

Псковские преподаватели одержали двойную победу на VI Всероссийском инновационном общественном конкурсе с работой «Обществознание. Учебное пособие для школьников старших классов и абитуриентов высших учебных заведений».

Авторами данной книги, которая хорошо известна многим псковским школьникам и учителям, являются доцент ПсковГУ Максим Васильев и начальник отдела образования администрации Себежского района, а в прошлом школьный учитель Сергей Везовитов. Оба автора являются экспертами Псковской областной предметной комиссии по проверке ЕГЭ по обществознанию. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в университете, решением экспертной комиссии конкурса данное учебное пособие было отмечено дипломами победителя сразу в двух номинациях «Лучший учебник для организаций общего и профессионального образования» и «Общественное признание». Всего в конкурсе приняло участие 190 научных изданий, распределенных по четырем номинациям.

Как указывается в аннотации и введении к книге, пособие содержит базовый материал по всем ключевым темам курса обществознания. Разработка материала произведена с учетом основных требований, предъявляемых ЕГЭ по предмету и прошла многолетнюю апробацию в рамках школьных занятий, и специализированных курсов подготовки к поступлению в ВУЗы, проводимых на базе Псковского государственного университета.

В 2018 году учебник успешно прошел проверку экспертной комиссии на предмет соответствия методическим, педагогическим и эргономическим требованиям, установленным в государственных стандартах РФ, и получило сертификат соответствия органа по сертификации Росстандарт. Книга адресована учителям школ, школьникам старших классов и абитуриентам высших учебных заведений. Издание индексировано в электронном каталоге книг Google Books и включено в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Учебник Максима Васильева и Сергея Везовитова известен в Псковской области около десяти лет и переиздается уже в пятый раз, что говорит об устойчивой востребованности этой книги в учебном процессе.