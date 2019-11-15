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Общество

Губернатора попросили договориться с президентом о выделении средств на закупку оборудования для Псковской поликлиники

15.11.2019 18:59|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы, главный врач «Псковской городской поликлиники» Галина Неваленная поблагодарила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за активный диалог с правительством, благодаря которому регион получил 500 млн рублей на приобретение медицинского оборудования. При этом она призвала главу региона попытаться в следующем году с таким же успехом и также быстро договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о выделении средств на закупку дополнительного оборудования для Псковской городской поликлиники.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение оно озвучила сегодня, 15 ноября, на публичных слушаниях по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Галина Неваленная также отметила, что Псковская область продолжает испытывать дефицит медицинских кадров, поэтому, по ее словам, очень важно, чтобы в областном бюджете было достаточно средств, чтобы обеспечить прибывающих в регион врачей жильем.

Первый вице-губернатор региона Вера Емельянова в ответ заметила, что эти предложения уже учтены в проекте бюджета, который вносится на первое чтение. В законопроекте, в частности, увеличен так называемый социальный пакет медицинских работников. «В законопроекте еще не учтены все те средства, которые еще будут поступать в регион в частности по линии первичной медико-санитарной помощи. По этим проектам мы еще получим дополнительные финансы», - заключила она.  

Что касается дефицита медицинских кадров, то Вера Емельянова отметила, что этот вопрос «нам предстоит решать еще несколько лет». «Активная позиция губернатора в этом вопросе чувствуется», - добавила она.

Теги: #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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