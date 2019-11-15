Общество

На встрече с фракцией «Справедливая Россия» губернатор развеял слухи о закрытии Плюсской больницы

Депутаты Псковского областного Собрания Наталья Тудакова и Владимир Панченко, входящие во фракцию «Справедливая Россия», в рамках бюджетных консультаций встретились с губернатором Михаилом Ведерниковым. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, губернатор выступил с коротким докладом об основных параметрах бюджета, а затем общение с депутатами продолжилась в формате вопросов и ответов.

Руководитель фракции Наталья Тудакова отметила, что список вопросов от справедливороссов предварительно направлялся главе региона, но на некоторых из них она хотела бы заострить внимание.

«Прогноз по налоговым доходам в проекте бюджета области выглядит очень оптимистично, но достаточно часто фактическая величина налоговых поступлений отличается от прогнозируемой», - отметила Наталья Тудакова.

Депутат напомнила, что в 2021 году закончит действовать специальный налоговый режим ЕНДВ, и предприниматели вынуждены будут переходить на другую систему налогообложения. «Есть опасения, что высокая стоимость патентов и обязательная маркировка товаров вынудит целый ряд предпринимателей прекратить свою деятельность», - выразила озабоченность депутат.

Слово для ответа на этот вопрос Михаил Ведерников предоставил председателю комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву. «Ситуация по разным видам деятельности разная. Сейчас готовятся изменения в закон о патентной системе – на площадке Собрания дважды собиралась рабочая группа с участием представителей бизнеса, и обсуждались все аспекты. До 1 декабря по требованиям федерального законодательства этот закон необходимо принять, а дальше будем работать по другим вилам деятельности», - сообщил Михеев.

Спикер регионального парламента Александр Котов, также участвующий от Собрания в консультациях фракций, добавил, что необходимо учитывать динамику численности индивидуальных предпринимателей в регионе. «Доходы бюджета можно сохранить за счёт оборота. Для региона важно сохранить занятость людей», - подчеркнул председатель Собрания.

Пользуясь возможностью личного общения с губернатором, Наталья Тудакова проинформировала главу региона о жалобах жителей Плюсского района. По ее словам, люди опасаются скорого закрытия Плюсской районной больницы. «Не надо питаться слухами, больницу мы закрывать не планируем, - однозначно ответил Михаил Ведерников. - Мы знаем, кто эти слухи распространяет, а потом героически решает возникшие проблемы».

Еще один вопрос касался строительства в Пскове интерактивного исторического парка «Россия - моя история». Наталья Тудакова попросила губернатора рассказать, как продвигается реализация этого масштабного проекта. Михаил Ведерников отметил, что реализация проекта идёт совместно с псковской митрополией. «Долго не могли определиться, как парк будет выглядеть. Как только согласуем с владыкой макет, приступим к подготовке проектно-сметной документации. Парк строится на внебюджетные средства, поэтому конкурсы проводить не придётся. Приступим к стройке, когда позволит погода. В планах и реконструкция стадиона «Электрон» – хотим, чтобы там появился гуманитарно-спортивный комплекс. Такого в Пскове не было никогда и в округе ещё поискать», - подробно ответил губернатор.

Вопрос депутата Владимира Панченко касался развития города Печоры. Депутат обратил внимание губернатора на необходимость не только создания новых рабочих мест, но и поддержку уже работающих предприятий.

В завершении встречи Наталья Тудакова отметила, что фракция «Справедливая Россия» высоко оценивает деятельность исполнительной власти по привлечению в регион дополнительных федеральных средств, и подтвердила готовность псковских справедливороссов голосовать за бюджет.