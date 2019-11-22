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Руководитель финансового комитета Псковской области ежегодно выплачивает штрафы за нарушение соглашения с Минфином по реструктуризации госдолга

26.11.2019 11:22|ПсковКомментариев: 0

От 10 тысяч рублей штрафов и выше ежегодно выплачивает руководитель финансового управления Псковской области за невыполнение обязательств региона по погашению и реструктуризации госдолга.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 26 ноября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике сообщила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам региона Татьяна Баринова в ходе доклада по проекту закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Она отметила, что значительного увеличения госдолга в 2020 году не планируется. На следующий год он составит 17,89 млрд рублей.

Что касается взятых на себя обязательств по реструктуризации госдолга, то здесь Татьяна Баринова в очередной раз заявила, что в рамках заключенного с Минфином соглашения, перед бюджетом Псковской области поставлена «невыполнимая задача». Особенно с учетом уменьшения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Она напомнила, что в 2017 году - региону нужно было выплатить 915 млн рублей, в 2018-м  - 2,153 млрд рублей, в этом году - 4,39 млрд рублей, а в следующем - более 3,5 млрд рублей. «На сегодняшний день это невыполнимая задача для бюджета Псковской области», - повторила чиновник.

Татьяна Баринова отметила, что в подобной зоне риска находится 10 субъектов РФ, причем у 4 из них, включая Псковскую область, уменьшилась дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.

«Работа с министерствами в этом направлении продолжается», - заверила главный финансист региона.

«Мы с вами законом области утвердили соглашения, которые мы заключили с министерством финансов. Не успели высохнуть чернила того закона, мы уже новым законом предлагаем его снова нарушить», - удивился председатель парламентского бюджетного комитета Борис Полозов.

Татьяна Баринова в ответ напомнила, что соглашение с Минфином было подписано в конце 2017 года в авральном режиме. «Нам не учли казначейские кредиты, которые были на 1 декабря составили практически 1,6 млрд рублей, которые впоследствии были замещены коммерческими. Разрыв получился в 2 млрд рублей только по методике. Мы были вынуждены подписать это соглашение. В январе 2018 году мы неоднократно просили пересмотреть методику. Но нам ответили, что индивидуальной методики для регионов не будет. Но мы не сидели сложа руки и постоянно вели работу в этом направлении с министерством», - объяснила она.

Борис Полозов снова обратил внимание, что в результате в регионе существуют два противоречащих закона: один о бюджете, другой - о соглашении с Минфином. «Нас за это не накажут?» - поинтересовался он.

В ответ Татьяна Баринова сообщила, что от 10 тысяч рублей штрафов и выше ежегодно приходится выплачивать руководителю финансового управления Псковской области за невыполнение обязательств региона по погашению и реструктуризации госдолга.

«Интересная история получается: нарушай - плати, нарушай - плати, и все хорошо», - прокомментировал Борис Полозов.

Добавим, что Счетная палата Псковской области и правовое управление Псковского областного Собрания депутатов в список замечаний про проекту закона о бюджете на 2020 год на уровне первого чтения внесли не соблюдение в документе ограничения госдолга, предусмотренного соглашением с Минфином, по доле коммерческих кредитов и по доле госдолга к налоговым и неналоговым поступлениям в бюджет.

Теги: #госдолг
Источник: Псковская Лента Новостей
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