Общество

Иван Штылин покинул пост руководителя областного комитета по спорту

Со 2 декабря по собственному желанию с поста руководителя областного комитета по спорту уволился Иван Штылин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания областной администрации 3 декабря.

Исполняет обязанности председателя комитета Елена Чернышова.

Также Михаил Ведерников напомнил, что в связи с уходом Виктории Ивановой в декретный отпуск исполняющим обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области назначен Федор Турыгин.

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Напомним, Иван Штылин родился 29 апреля 1986 года в городе Великие Луки. Имеет высшее профессиональное образование.

Работал тренером-преподавателем в МОУ ДОД ДЮСШ №2 «Экспресс», являлся играющим тренером футбольной команды «КПРФ» (Великие Луки).

4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку КПРФ. В Собрании входил в состав комитета по труду и социальной политике.

С октября 2014 года являлся председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области.

В текущем году баллотировался на пост главы Пустошкинского района. Набрав на выборах 8 сентября 36,58% (1287 голосов), проиграл кандидату от «Яблока» Светлане Васильковой.