Иван Штылин покинул пост руководителя областного комитета по спорту

Со 2 декабря по собственному желанию с поста руководителя областного комитета по спорту уволился Иван Штылин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания областной администрации 3 декабря.
Исполняет обязанности председателя комитета Елена Чернышова.
Также Михаил Ведерников напомнил, что в связи с уходом Виктории Ивановой в декретный отпуск исполняющим обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области назначен Федор Турыгин.
Напомним, Иван Штылин родился 29 апреля 1986 года в городе Великие Луки. Имеет высшее профессиональное образование.
Работал тренером-преподавателем в МОУ ДОД ДЮСШ №2 «Экспресс», являлся играющим тренером футбольной команды «КПРФ» (Великие Луки).
4 декабря 2011 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва по списку КПРФ. В Собрании входил в состав комитета по труду и социальной политике.
С октября 2014 года являлся председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области.
В текущем году баллотировался на пост главы Пустошкинского района. Набрав на выборах 8 сентября 36,58% (1287 голосов), проиграл кандидату от «Яблока» Светлане Васильковой.