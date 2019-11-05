Федор Турыгин возглавил управление информационной политики администрации Псковской области

Федор Турыгин назначен исполняющим обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей стали известно из источников, приближенных к региональной администрации.
Федор Викторович Турыгин - аспирант факультета государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС. Основатель проекта «Семейное достояние.рф».
В его послужном списке руководство отделом внешних связей Центра исследований сетевого общества и внештатное сотрудничество с АНО «Центр этнорелигиозных исследований».