Общество

В финансовом комитете Псковской области уверены, что межбюджетные отношения в регионе - одни из самых прозрачных в России

Пожалуй, ни в одном субъекте Российской Федерации нет такого прозрачного распределения средств, как это показано в законе о бюджете Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» выступила первый заместитель регионального комитета по финансам Людмила Павлова.

Такое заявление она сделала в рамках обсуждения объемов финансирования, выделяемых на ликвидацию несанкционированных свалок и оборудование контейнерных площадок.

Комментируя замечания депутатов о том, что 5 млн рублей, заложенных в проекте бюджета на 2020 год на ликвидацию несанкционированных свалок и оборудование контейнерных площадок, муниципалитетам будет явно недостаточно, Людмила Павлова отметила, что существуют и другие источники финансирования для этих целей.

«Все расходы мы показываем очень прозрачно. Около 15 лет назад мы приняли замечательный закон о бюджете и из года в год его улучшаем. Ни в одном субъекте, наверное, нет такого прозрачного распределения средств. Тем не менее, мы не все собственные доходы, которые поступают в муниципальные образования учитываем при расчете дотаций», - заверила она.

Так, по ее словам, превышение налогового потенциала на 2020 год запланировано в регионе в объеме почти 800 млн рублей.

«Возможно, 5 млн рублей мало, но и у муниципальных образований остается большой пласт средств, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению», - резюмировала Людмила Павлова.