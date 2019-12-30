Общество

В ряде населенных пунктов Порховского района введен карантин в связи с оспой у овец и коз

В связи с угрозой распространения в Псковской области оспы среди овец и коз в ряде населенных пунктов введен карантин. Карантин начался с 7 января и продлится 21 день с момента выздоровления овец и коз или убоя всех восприимчивых к оспе животных.

Карантин введен на следующих территориях:

хозяйства ООО «Наша ферма» в селе Подклинье Дубровинской волости Порховского района;

неблагополучного населенного пункта - во всем селе Подклинье Дубровенской волости;

угрожаемой зоны: в радиусе 10 км, в пределах деревень Бляницы, Верхние Горки, Колотилово, Корчилово, Лаз, Лентьево, Невадино, Нижние Горки, деверни Воронцово, Веснино и Вячок.

На период карантина запрещено посещение данных населенных пунктов посторонним лицам, кроме технического персонала, привлеченного для ликвидации эпизоотического очага. Запрещен ввоз и вывоз всех видов животных, кормов, которые могли контактировать больные животные, вывоз молока, спермы животных, пуха, шерсти, шкур и трупов павших животных.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года карантин был введен в Пушкиногорском районе из-за вспышки оспы среди овец и коз в фермерском хозяйстве.

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Оспа овец (Variola ovium) - высококонтагиозное заболевание, относящееся к вирусным и проявляющееся чаще всего острым течением, повышением температуры, явлениями общей интоксикации, возникновением сыпи на коже и слизистых. В связи с быстрым распространением, значительным экономическим ущербом, наносимым овцеводческим хозяйствам, высоким падежом, особенно среди молодняка относится к особо опасным заболеваниям.