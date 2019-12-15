Происшествия

Почти 500 овец оказались заражены оспой в фермерском хозяйстве в Пушкиногорском районе

По состоянию на 17.00 18 декабря в крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Пошитни Пушкиногорского района выявлено 203 тяжело больных оспой овец и 293 – больных. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Псковской области, от заболевания скончалось 78 животных. 14 из обследованных овец оказались здоровыми.

На данный момент не исследовано порядка 300 голов овец, работы проводятся.

Также специалистами произведен подворовой обход в 10-километровой зоне от очага поражения: на территории МО СП «Велейская волость» исследовано 8 населенных пунктов, на территории МО ГП «Пушкиногорье» - 7 населенных пунктов. Больных животных не выявлено.

Силами ОП МВД России по Пушкиногорскому району перекрыта автодорога Рождество-Великое Село на съезде в д. Пошитни с последующим досмотром автотранспорта и граждан.

Кроме того, определено место для круглосуточного поста и дезактивиционного блока.

Как сообщалось, вспышка оспы овец зафиксирована в крестьянско-фермерском хозяйстве в деревне Пошитни Пушкиногорского района. Взяты пробы патологического материала падежа овец и направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Оспа овец (Variola ovium) – высококонтагиозное заболевание, относящееся к вирусным и проявляющееся чаще всего острым течением, повышением температуры, явлениями общей интоксикации, возникновением сыпи на коже и слизистых. В связи с быстрым распространением, значительным экономическим ущербом, наносимым овцеводческим хозяйствам, высоким падежом, особенно среди молодняка относится к особо опасным заболеваниям.