Общество

Президент РФ назвал моральными уродами тех, кто выступает против господдержки семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал тех, кто выступает против государственной поддержки семей с детьми. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в недавнем послании Федеральному Собранию отвел много времени на освещение проблем семьи и мер ее поддержки. «Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Удивительно просто, но подобное есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», - заявил Путин.

Он добавил, что таких граждан при этом не нужно останавливать, так как, когда они говорят, «дурь каждого видна».