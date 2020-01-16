Общество

Блогер Водонаева оценила идеи Путина: Быдло начнет рожать

Российская телеведущая и блогер Алена Водонаева в своем новом посте в Instagram решила обсудить проблему демографической ситуации в России, которую в настоящее время пытается решить правительство во главе с Владимиром Путиным, пишет «МК».

Фото: соцсети

Напомним, российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию выступил с предложением выплачивать маткапитал при рождении уже первого ребенка.

В ходе своего выступления президент заявил, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита, а семья с тремя детьми сможет вложить при поддержке государства в решение жилищной проблемы свыше миллиона рублей.

В отличие от большинства звезд российского шоу-бизнеса, Водонаева не стала петь хвалебные оды изменениям и нововведениям. Светская львица выразила уверенность в том, что проблема не в размере материнского капитала, а в уровне жизни семей в стране.

В своей очередной публикации Водонаева высказала свою точку зрения на этот счет.

По мнению знаменитости, теперь находящиеся за чертой бедности семьи начнут рожать детей для получения государственных денег.

«Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона», - написала Водонаева.

В данной ситуации, по ее словам, не спасут ни 5, ни 11 тысяч рублей, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы каким-то образом прокормить себя и детей, россияне будут брать кредиты и платить из поколения в поколение, отметила блогерша.

«У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья?» - возмутилась светская львица, добавив, что на еду в школах без слез не взглянешь.