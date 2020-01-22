Общество

Ушла из жизни доцент кафедры европейских языков и культур ПсковГУ Нина Никонова

25 января на 75-ом году ушла из жизни доцент кафедры европейских языков и культур Псковского государственного университета Нина Никонова.

Коллеги и студенты выражают искренние соболезнования родным и близким. «В памяти коллег и студентов Нина Кирилловна останется талантливым ученым, прекрасным педагогом, чутким человеком, Учителем с большой буквы. Скорбим. Любим. Помним», - написали коллеги.

Профессиональный путь Нины Никоновой был всегда неразрывно связан с Псковским государственным университетом. После окончания Псковского педагогического института в 1968 году стала работать на кафедре английского языка ПГПИ им. С. М. Кирова. В 1982 году защитила в Московском педагогическом государственном институте кандидатскую диссертацию по методике обучения иностранным языкам.

Нина Никонова была ведущим специалистом в области иноязычного образования, признанным в профессиональном педагогическом сообществе в России и за рубежом. Подготовила не одно поколение высококвалифицированных учителей английского языка для Псковской области. Всю жизнь Нина Кирилловна беззаветно служила избранному делу, искренне посвящала себя любимой профессии, смело принимала вызовы времени, обладала невероятным трудолюбием.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.