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Общество

Более 190 социально значимых объектов планируется подключить к Интернету в Псковской области в 2020 году

28.01.2020 14:47|ПсковКомментариев: 0

В 2020 году на территории Псковской области планируется подключить к Интернету более 190 социально значимых объектов, в том числе 98 ФАПов, 38 городских и сельских школ, 1 учреждение среднего профессионального образования, 25 учреждений местного самоуправления, 17 территориальных избирательных комиссий, 10 пожарных частей и три отдела Росгвардии. Об этом сегодня, 28 января, сообщил начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев на совещании по вопросам реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура».

Денис Матвеев поручил главам муниципальных образований оказать содействие подрядчику при выполнении работ, а подрядчику - перед проведением работ согласовывать все детали.

Также он отметил, что раз в месяц будет проходить сбор рабочей группы, подрядчик будет представлять отчет о выполненных работах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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