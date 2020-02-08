Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о повышении соцвыплат в России

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться, сообщает news.ru. Инцидент не попал в эфир, так как произошел во время записи программы. Однако его «слил» в интернет кто-то из технической бригады.

«Индексации подвергся и входящий в состав выплаты набор социальных услуг. С 1 февраля его стоимость составить чуть более полутора тысяч рублей ежемесячно, из которых почти 900 льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшееся - на международный проезд к месту лечения и обратно», - рассказала ведущая новостей за кадром, после чего не смогла сдержать смех.

Источник в ВГТРК, который пожелал остаться анонимным, в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что под санкции попадет вся команда регионального филиала. По его словам, «после таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было».

«Сейчас найдут, кто ее "слил", и всю команду уволят при таком раскладе. Причем, помимо увольнения, перекроют все дорожки. Они не смогут найти работу. Были похожие ситуации. Вообще без вариантов», - рассказал сотрудник холдинга.

Другой представитель ВГТРК назвал реакцию ведущей новостей естественной. Он высказал претензии к тексту новости, назвав уточнения унизительными и заявив, что достаточно было рассказать о самом повышении, не вдаваясь в неудобные детали. При этом он раскритиковал и тех, кто обнародовал видео, так как «это нельзя было делать».