Общество

Автор музыки «Гимна Псковской области»: ДМШ №1 достойна качественного оборудования

Музыкальная школа достойна качественного оборудования, заявил музыкант, педагог, автор музыки «Гимна Псковской области» Борис Федотов, комментируя ситуацию с приобретением дорогостоящей мебели для Детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова.

«Разве могут быть какие-то сомнения в актуальности ремонта? Я помню состояние школы полгода назад, когда по классам шли трещины, потолок мог рухнуть тебе на голову, и так далее. Школа много лет ждала, когда уже до нас, наконец, дойдут деньги на ремонт. Я считаю, что школа достойна качественного оборудования. Тем более, это место, где не только обучаются дети. В школе проходили концерты и фестивали, пока, из-за необходимости ремонта, не закрыли зал, и это привело к большим неудобствам», - подчеркнул он.

«А насчет всего остального, есть смысл говорить, когда мы увидим результаты ремонта», - заключил Борис Федотов.