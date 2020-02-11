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УФАС через суд потребует расторгнуть сделку по покупке неоправданно дорогих стульев для детской музыкальной школы в Пскове

Региональное управление федеральной антимонопольной службы проверило жалобу на нарушение закона о контрактной системе при покупке мебели для детской музыкальной школы №1 им Н.А. Римского-Корсакова в Пскове. И хотя ведомство не обнаружило признаков сговора между участниками соответствующих конкурсных процедур, ряд нарушений его специалисты все-таки выявили. Более того, управление намерено обратиться с иском в суд о признании сделки ничтожной.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФАС региона, в случае, если суд согласится с выводами антимонопольного управления, деньги возвратят в бюджет. Материалы проверки антимонопольное ведомство намерено передать в силовые структуры для возбуждения уголовного дела в отношении должностных лиц музыкальной школы и поставщика.

В территориальном УФАС рассказали, что из заявления следовало, что Псковская область получила 200 млн рублей из резервного фонда правительства России на развитие музыкальных школ. 140 млн рублей направили на музыкальную школу имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове, а 60 млн - на детскую музыкальную школу имени М. П. Мусоргского в Великих Луках. При этом более 104 млн рублей будет потрачено на сам капитальный ремонт старинного здания, а 35,7 млн - на приобретение музыкальных инструментов и мебели для учебных классов и концертного зала.

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Заказчик из бюджета города Пскова осуществил закупку мебели. Аукцион признан несостоявшимся, ввиду подачи единственной заявки от ООО «Формоза-ИТ», (снижение составило 0,5% от НМЦК) с которой заключен контракт по начальной максимальной цене на сумму более 13,3 млн рублей, на поставку мебели производства России. Товар поставлен и оплачен в полном объеме 10 декабря 2019 года.

«Обоснованием начальной максимальной цены контракта, по объяснениям директора школы, занималась она лично на основании запросов заказчика по коммерческим предложениям от трех организаций, которые лично директор отвозила коммерсантам и лично получала ответы на них. При этом один из потенциальных поставщиков не участвовал в торгах ни разу, а второй принимал участие в торгах последний раз в 2014 году. Объяснений, зачем нужны такие дорогие стулья с гусиным пером, от директора не поступило», - прокомментировала в УФАС области.

В ходе проверки антимонопольщики выявили признаки нарушения ст. 14 ФЗ «О контрактной системе….», нарушение национального режима (ограничение закупок иностранной мебели) со стороны заказчика. Кроме того, в ходе проверки были затребованы документы и сертификаты на мебель, была зафиксирована переписка с поставщиком, с предложением изготовления любых сертификатов, с любой страной происхождения.

«Но самое, главное, стульев стоимостью почти 80-100 тысяч рублей каждый, с гусиным пером и черным буком с бархатом, увидеть не удалось! Поставка не осуществлена. Нами направлены материалы в Управление Федерального Казначейства по Псковской области для дачи заключения о фактах нарушения порядка приемки и нарушений при обосновании цены контракта, все признаки нарушений мы усматриваем. По итогам проверки мы намерены обратиться с иском в суд о признании сделки ничтожной, возврате денег в бюджет, передать материалы дела на возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц музыкальной школы и поставщика», - заявила руководитель УФАС Псковской области Ольга Милонаец.