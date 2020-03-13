Общество

С 23 марта школы Пскова перейдут на дистанционное обучение

С 23 марта школы Пскова перейдут на дистанционную форму обучения, сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель главы администрации города Александр Коновалов.

Он отметил, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции принято решение перенести на неделю раньше школьные каникулы: они продлятся с 16 по 20 марта.

За каникулярную неделю педагоги должны выработать логистику дистанционной формы обучения и продумать формы контроля за тем, как ребята будут учиться. «У нас есть формы, которые помогут организовать дистанционное обучение. Это и электронный дневник, где и так размещается домашнее задание. Во-вторых, сейчас активно развиты группы в социальных сетях. За каникулы мы должны проанализировать в разрезе каждого образовательного учреждения, чтобы каждый родитель и каждый ребенок имели канал, по которому до них будет доводиться информация», - отметил Александр Коновалов.

Дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме. Но будут приняты дополнительные меры по санитарно-эпидемиологической безопасности.