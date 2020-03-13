Общество

Каникулы в школах Псковской области начнутся с 16 марта для предотвращения коронавируса

С понедельника, 16 марта, во всех образовательных учреждениях Псковской области досрочно объявляются весенние каникулы. Об этом по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил в своем Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В течение этого времени, исходя из развития ситуации, примем решение о необходимости дальнейших ограничений», - отметил глава региона.

Кроме того, будет проработан вопрос организации дистанционной формы обучения в учреждениях общего и дополнительного образования до особого распоряжения. В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях будут проводиться дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Студенты ПсковГУ при этом переходят на дистанционное обучение.

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«Отдельная просьба к работодателям - обращайте внимание на здоровье коллектива. Организуйте ежедневное измерение температуры тела и при появлении симптомов заболевания отправляйте сотрудников домой или в больницу. Если есть возможность организовать дистанционную работу – рассмотрите этот вариант. Медицинские организации уже находятся в режиме повышенной готовности», - заключил Михаил Ведерников.