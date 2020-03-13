Общество

Александр Седунов: Система дистанционного обучения отлажена во всех муниципалитетах

Система дистанционного обучения на сегодняшний день отлажена во всех муниципалитетах. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя регионального комитета по образованию Александра Седунова.

По его словам, все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно переведены на каникулярный режим работы. Комплекс мер по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в сфере образования реализуется в рамках указа губернатора Михаила Ведерникова. Детально все они прописаны в приказе профильного комитета. Согласно этим нормативным документам, весенние каникулы перенесены на период, начиная с 16 марта.

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«Даже там, где дети сегодня приехали в школы, были проведены краткие классные часы, на которых ребят познакомили с комплексом профилактических мер, рассказали о том, как наиболее эффективно обезопасить себя», - заметил Александр Седунов.

Председатель комитета сообщил, что параллельно ведется работа по организации системы дистанционного обучения, которая также должна быть введена в рамках исполнения указа. Этот вопрос, заметил Александр Седунов, сегодня рассмотрен специалистами комитета, Института повышения квалификации и представителями информационных технологических систем.

«Хочу отметить, что система дистанционного обучения, а именно "Электронный дневник", "Дневник.ру", "Цифровой урок" у нас работают на протяжении нескольких лет. Во всех муниципалитетах она отлажена. Мы внесем лишь дополнительные корректировки, чтобы ученик мог оперативно отправлять выполненные задания учителю для проверки и получения методических рекомендаций. Мы уверены, что все это послужит хорошим опытом взаимодействия в рамках дистанционных форм. Сегодня в школах для этого созданы все условия, включая и интернет, который проведен по национальному проекту», - заметил Александр Седунов.

Говоря об учреждениях дополнительного образования, Александр Седунов сообщил, что большая их часть также находится на каникулах. В частности, речь идет об «IT-Кубе» и «Кванториуме» в Пскове.

Дополнительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции предприняты и в дошкольных образовательных организациях региона. В частности, увеличено количество влажных уборок помещений, проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия. С родителями дошкольников ведутся беседы о мерах профилактики. Председатель комитета добавил, что муниципалитеты могут самостоятельно принять решение о введении режима карантина в детских садах при превышении порога заболеваемости, в том числе и по ОРВИ, на 20%.

«В настоящее время мы внимательно контролируем ситуацию, ежедневно общаясь со всеми муниципальными образованиями. Важно, что мы понимаем, что происходит в учреждениях, как организован процесс», - заключил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.