Общество

Минтруд разъяснил россиянам порядок удаленной работы при карантине

Минтруд объяснил порядок организации удаленной работы в период кампании против распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

Ведомство порекомендовало всем работодателям перевести сотрудников на «удаленку» и обеспечить их материалами и необходимой техникой. Работник может сам попросить начальство о временном переводе, однако ему могут отказать.

Подчеркивается, что при изменении места выполнения рабочих задач уровень оплаты труда не меняется.

В ведомстве также обратили внимание на возможность удаленного заключения трудового договора. Соглашение должно быть оформлено в двух экземплярах, каждый из которых подписан работником и работодателем. Для этого используется усиленная квалифицированная электронная подпись.

При этом существует и возможность удаленного расторжения трудового договора при соблюдении всех требований законодательства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой инфекции, вызывающей болезнь COVID-19 и распространившейся из Китая, пандемией. Согласно информации ВОЗ, всего заболели порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли. В России общее число пациентов достигло 438 человек (262 из них - в столице), 17 выздоровели, 52 тысячи находятся под наблюдением.