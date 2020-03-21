Общество

Михаил Ведерников получил результат теста на коронавирус

Отрицательный результат теста на коронавирус получил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Все хорошо, результат отрицательный. Однако симптоматика еще осталась, и врач рекомендовала остаться на больничном до пятницы. Очень надеюсь, что в субботу уже буду во Пскове и сменю дистанционную форму работы на очную на месте (так результативнее)», - написал он.

Михаил Ведерников поблагодарил всех за понимание, поддержку и добрые слова.

Напомним, 17 марта губернатор Псковской области почувствовал недомогание, решил перестраховаться и сдать тест на коронавирус. Пока Михаил Ведерников ждал его результатов, он предпочел остаться на карантине.