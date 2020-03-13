Общество

Губернатор Псковской области почувствовал признаки ОРВИ и сдал тест на коронавирус

Губернатор Псковской области почувствовал недомогание, решил перестраховаться и сдать тест на коронавирус. Пока Михаил Ведерников ждет его результатов, он предпочел остаться на карантине. Об этом глава региона сообщил на официальной странице в своем «Инстаграм».

«К сожалению, почувствовал признаки ОРВИ. Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», - написал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что не ограничен в средствах связи, поэтому график его работы не меняется. «Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме. Скоро буду», - написал Михаил Ведерников.

В тексте он также отметил, что в Псковской области нет подтвержденных случаев коронавируса, добавив, что администрация Псковской области будет делать все возможное, чтобы этот статус не менялся.

Михаил Ведеринков сопроводил публикацию хештегами #Карантин #ДистанционныйРежимРаботы #ВсеЧестно #БезЛишнихРисков.