Общество

Путин поручил в ближайшие дни направить медицинские бригады из Москвы в Псковскую область

Президент России Владимир Путин поручил в ближайшие дни предусмотреть направление медицинских бригад в Псковскую и Владимирскую области для содействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом шла речь на рабочем совещании.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно помочь тем регионам, где пока положение дел остается сложным, и попросил с учетом запаса прочности московской системы здравоохранения направить бригады московских медиков в регионы.

Также глава государства поручил мэру города Москвы, руководителю рабочей группы по борьбе с коронавирусом Сергею Собянину направить часть резерва лекарств в регионы.

«Чем эффективнее будет помощь, тем быстрее тенденции будут такими же, как те, которые складываются в Москве», - сказал Владимир Путин, отметив благополучное развитие событий в борьбе с COVID-19 в столице.

Cергей Собянин заверил, что все поручения будут выполнены в ближайшее время.