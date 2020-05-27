Общество

Сергей Собянин: Псковской области будет оказана комплексная поддержка в борьбе с COVID-19

В ближайшее время Псковской и Владимирской областям будет оказана комплексная поддержка в условиях противодействия распространению коронавируса. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России сообщил мэр города Москвы, руководитель рабочей группы по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин.

Президент Владимир Путин дал поручение направить в ряд регионов, в том числе в Псковскую область, московских медиков и необходимые медицинские препараты для усиления борьбы с коронавирусом.

Сергей Собянин заверил главу государства, что все будет выполнено.

По его словам, в Псковскую и Владимирскую области будут направлены аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, средства индивидуальной защиты, будет сделано «все необходимое, чтобы оказать комплексную поддержку этим регионам».