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Мы прибыли в Псковскую область с целью поделиться опытом в лечении больных коронавирусом - московский врач

«Мы прибыли в Псковскую область с целью поделиться опытом в лечении больных коронавирусом, который накоплен в Москве в разных клиниках», - заявил старший врач бригады врачей, прибывших из Москвы, врач-хирург НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Олег Черныш.

Он отметил, что Москва – город, в котором больше всего как заболевших коронавирусом, так и выздоровевших, а также людей с тяжелыми осложнениями, потому что «инфекция отличается высокой вирулентностью и быстрым прогрессированием осложнений».

«С нами есть врач-реаниматолог, который сможет помочь, подсказать и поделиться опытом», - сообщил Олег Черныш.

Отвечая на вопрос журналистов, почему московские медики решили приехать лечить больных с коронавирусом в Псковскую область, Олег Черныш заявил: «Нам сказали, что нужно поехать и помочь коллегам».

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«Важен факт взаимопомощи. Москва имеет колоссальный опыт работы с пациентами, зараженными коронавирусом, нам этот опыт крайне необходим. Надеемся получить организационную, методическую и практическую помощь. Псковская область имеет дефицит врачебных кадров, поэтому мы с большой благодарностью приветствуем коллег, которые такое решение приняли. Будем работать вместе, завтра начнется практическая работа в Псковской инфекционной больнице», - заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова.