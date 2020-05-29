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В Псков прибыли московские медики для борьбы с коронавирусом. ВИДЕО

В Псков прибыла специализированная бригада из семи опытных московских медиков для помощи региону в борьбе с распространением коронавируса, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медицинская бригада укомплектована всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. Кроме того, они привезли в Псков 100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок, а также более 40 тысяч упаковок медикаментов.

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Медиков из Москвы встретили заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Отметим, что специалисты будут проживать в комплексе «Раздолье».