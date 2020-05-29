Общество

100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок прибыли в псковский COVID-центр из Москвы

100 тысяч защитных костюмов и 3 млн медицинских масок прибыли в Псковскую область из Москвы. Их доставили сегодня утром на грузовиках в Псковскую городскую больницу, которая является COVID-центром, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также в составе медицинского груза - более 40 тысяч упаковок медикаментов. При необходимости полученные средства защиты и лекарства будут доставлены в районы Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках рабочего совещания президент поручил в ближайшие дни предусмотреть направление медицинских бригад в Псковскую для содействия в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Вчера в Псков прибыла бригада из семи специалистов различных направлений из московских учреждений здравоохранения, которые подключатся к работе регионального COVID-центра, где будут оказывать консультативно-диагностическую поддержку по перепрофилированию местных стационаров для лечения пациентов с COVID-19 и содействовать в лечении больных коронавирусной инфекцией.

На помощь медикам Псковской области направлены врачи, среди которых инфекционисты, анестезиологи, рентгенологи и пульмонологи, а также медсестра-анестезист. Возглавляет бригаду врач-хирург одного из московских стационаров. Среди специалистов, отправляющихся в регион - врачи НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы № 40 и ее филиала в Коммунарке, инфекционной больницы № 1, городской клинической больницы им. М. П. Кончаловского, городской клинической больницы им. Д. Д. Плетнева и других учреждений здравоохранения.

Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.