Общество

Контактировавшие с заболевшими COVID-19 сотрудниками плюсской администрации отправлены на карантин

В здании администрации Плюсского района проведена дезинфекция в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусной инфекцией у сотрудников.

Как сообщает администрация района, в администрации Плюсского района выявлено 7 случаев положительного анализа на новую инфекцию COVID-19 у сотрудников. Еще у четырех сотрудников - признаки ОРВИ.

«Все они находятся под медицинским наблюдением. По каждому случаю проводится эпидрасследование, устанавливаются контактные. В соответствии с установленными противоэпидемическими требованиями контактные лица отправлены на карантин», - сообщает районная администрация в соцсети ВКонтакте и призывает помнить про ограничительные меры, действующие на территории Псковской области, а также не забывать о мерах предосторожности и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, размещенном в Инстаграм, сообщил, что в Плюсском районе коронавирусом заразились 11 сотрудников районной администрации. Глава региона отметил, что в администрации района работает 29 сотрудников.

По словам губернатора, глава района Виталий Аршинов не выходит на связь.

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В данный момент ситуация находится на контроле региональной администрации и Роспотребнадзора, принимается решение о дальнейшей работе администрации Плюсского района. «Скорее всего, будет принято решение о дистанционной работе администрации», - подчеркнул губернатор.

Фото администрации Плюсского района