Общество

Ограничения для прогулок несовершеннолетних псковичей вернут, если начнутся массовые нарушения

Текущие ограничительные меры и новый регламент прогулок подростков на улицах обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с региональным уполномоченным по правам ребенка Наталией Соколовой в рамках рабочей встречи.

Глава региона напомнил, что в Пскове и области родители постепенно выходят на работу, а у детей начинаются летние каникулы. «11 с лишним тысяч детей ежегодно отдыхает в детских оздоровительных лагерях. Мы должны понимать, что весь июнь дети будут находиться на улице, - сказал Михаил Ведерников. - Мы сняли запрет на ограничение нахождения несовершеннолетних на улице, оставив временные рамки. Несовершеннолетние могут находиться на улице с 12 часов дня - сделали это специально, чтобы они не пересекались с людьми более старшего возраста».

Глава региона выразил надежду, что несовершеннолетние псковичи ответственно подойдут к данному вопросу. «Если мы будем видеть массовые нарушения, нам, конечно, придется ограничительные меры вернуть в прежнее состояние», - пояснил Михаил Ведерников. Кроме того, он заметил о необходимости продолжения разъяснительную работу, «пока каждый ребёнок не будет знать и следовать современным нормам противовирусной профилактики».