Общество

Правила рыбалки: что можно и чего нельзя псковским рыбакам-любителям

На улице установилась хорошая теплая погода, а это значит, что берега псковских рек и озер оккупировали рыбаки. У каждого рыболова свои любимые способы ловли и особенные «рыбные» места. Ловля рыбы — это целая наука, и у каждого, кто по-настоящему увлекается этим, есть множество собственных хитростей, правил и примет. Но, помимо них, любой рыбак должен руководствоваться и нормами российского законодательства.

Корреспондент ЦДИ узнал у специалистов комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области, где псковичам можно ловить рыбу, а какие места даже опытным рыболовам стоит обходить стороной.

«Рыбные места»

Расположение мест на реках и озерах области, где водится определенный вид рыб, передается среди рыбаков как тайное знание.

- Смотри, сколько я там поймал!

- А это где?! Просто покажи место на карте и завтра я буду там!

Нужно напомнить псковичам, что не на всех водных объектах и не во всех любимых рыбаками местах разрешается вылавливать рыбу. Как объяснили в комитете по природным ресурсам и экологии области, псковичи вправе заниматься любительской ловлей на всех водных объектах общего пользования свободно и бесплатно за исключением акватории рыболовных участков.

Таким образом, заниматься рыболовством запрещается на территории залива Лахта (Лахтинский, Залахтовский, Залахтовская бухта) Раскопельского залива Чудского озера.

В озере Жижицком на 7-ми участках в течение всего года запрещается вылов всеми методами ловли, кроме спиннинга, а также одной поплавочной или донной удочкой с общим количеством крючков не более двух у одного рыбака.

Кроме мест, запрещенных для вылова рыбы, есть еще и сроки, в которые нельзя ловить некоторые породы рыб.

В Псковском, Теплом и Чудском озерах с 25 апреля по 15 июня запрещается вылов судака и леща, а с 1 апреля по 15 мая – щуки. В озере Жижицком с 1 апреля по 15 июня запрещается вылавливать вообще все виды рыб.

На просторах других рек и озер рыбохозяйственного назначения запрещается вылов щуки с 1 апреля по 10 мая, с 5 мая по 15 июня – судака, а с момента распадения льда до 15 июля запрещается вылавливать раков.

Обратите внимание, что в соответствии с Правилами рыболовства в весенний период с распада льда до 15 июня запрещается использовать маломерные суда и моторные лодки.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Рыбакам напоминают, что даже разрешенная к вылову рыба или раки должны иметь определенные размеры. Например, запрещается вылавливать, обрабатывать, выгружать или перевозить следующие экземпляры, если в свежем виде их длина меньше, чем:

Промысловый размер определяется путем измерения длины рыбы при закрытом рте до основания средних лучей хвостового плавника, ракообразных – от начала рострума (ротового аппарата в предглазничной части черепа – прим. авт.) до конца хвостового плавника.

На данный момент запрещен к вылову хариус.

Это ценная рыба семейства лососевых, занесённая в Красную книгу России, а также и Псковской области.

Псковичам запрещается рыбачить, в том числе заниматься подводной охотой, не только в местах ограниченных для этого законом и установленные сроки, но в местах массового и организованного отдыха.

В комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области напоминают, что под запрет попадает также ловля с помощью аквалангов и других автономных дыхательных приборов.

Сколько ловить можно?

Рыбакам хочется ловить много крупной рыбы. Но, согласно правовым документам, суточная норма для рыбалова-любителя составляет:

Для остальных видов рыб, которых нет в таблице, норма вылова приравнивается к 20 килограммам на каждый вид или на один экземпляр, если вес превышает 20 килограммов.

Максимальное наказание за рыбалку

За нарушения правил рыболовства любители могут получить штраф. Если говорить об административных нарушениях, то штраф будет назначен от двух до пяти тысяч рублей, с конфискацией судна и орудий добычи.

За рыбалку можно получить и уголовную ответственность, например, за причинение крупного ущерба, за массовый вылов с использованием запрещенных способов (химических или взрывчатых веществ и прочих), за рыбалку в местах нереста или миграционных путях, за вылов рыбы на особо охраняемых территориях, в зоне бедствия или чрезвычайной экологической ситуации.

Максимальное наказание - штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, дохода, за период от двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Полезные советы рыболовам

1. Не стоит перед выездом к водоему пользоваться парфюмерией, чтобы запах не впитался в наживку и приманку. Рыбы чувствительны ко многим запахам, и ваш аромат ей может не понравиться. Также она не терпит запах табака, поэтому курильщикам стоит вымыть руки, прежде чем насаживать приманку.

2. Каким бы способом вы не рыбачили, на открытой воде необходима маскировка. Яркие расцветки одежды, которые рыба способна заметить издалека, могут отпугнуть ее. Поэтому камуфляжный костюм будет вполне уместен.

3. Не оставляйте в машине или на берегу инструменты (багор, подсак), которые помогут вытащить крупную рыбу из воды. Иногда все решают минуты, ища нужный предмет, можно потерять драгоценное время и улов будет потерян. Все необходимые вещи должны быть под рукой.

4. Во время лова вести себя нужно тихо. Тишина на воде даст возможность поймать рыбу, на которую вы даже не рассчитывали.

5. Много прикорма подсыпать не стоит, чтобы рыба не насытилась и не перестала клевать. Лучше меньше, но чаще.