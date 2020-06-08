Общество

Михаил Ведерников: В июне парад Победы в Пскове не может быть проведен в полноценном формате

Проведение Парада Победы в традиционном формате представляет опасность для всех участников, в том числе для ветеранов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании по вопросам подготовки и проведения военного парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Пскове.

Глава региона отметил, что региональным властям нужно взвешенно подойти к вопросу проведения парада. По его словам, в июне в полноценном формате парад не может быть проведен. «Необходимо максимально исключить риски для населения», - заявил Михаил Ведерников.

В то же время, подчеркнул он, Псковская область не должна остаться в стороне, когда вся страна празднует юбилейную дату, несмотря на то, что возможности регионального бюджета ограничены из-за потраченных средств на борьбу с коронавирусом.