Удаленку назвали одним из факторов «омоложения» диабета

Удаленная работа стала одной из причин того, что диабет все чаще стал встречаться у трудоспособных россиян. Такое мнение высказала врач-эндокринолог, старший лаборант кафедры госпитальной терапии имени академика Геннадия Сторожакова ИКМ Пироговского университета Анастасия Подхватилина.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала об «омоложении» сахарного диабета — теперь он выявляется и у трудоспособных граждан.
Подхватилина отметила, что люди старшего поколения ходили за продуктами на рынки, в качестве отдыха выбирали спортивные игры, а машины для них были редкостью. Сейчас же эта тенденция изменилась: люди пользуются такси, каршерингом и доставкой еды. При таком образе жизни организму некуда утилизировать все поступления пищи, в том числе и глюкозы.
Немаловажным фактором развития диабета среди молодежи является и доступность продуктов с легкоусваиваемыми углеводами — простой «белый» хлеб обычно дешевле цельнозернового, а недорогие макароны варить гораздо проще круп, пишет ТАСС.