Удаленку назвали одним из факторов «омоложения» диабета

Удаленная работа стала одной из причин того, что диабет все чаще стал встречаться у трудоспособных россиян. Такое мнение высказала врач-эндокринолог, старший лаборант кафедры госпитальной терапии имени академика Геннадия Сторожакова ИКМ Пироговского университета Анастасия Подхватилина.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала об «омоложении» сахарного диабета — теперь он выявляется и у трудоспособных граждан.

«Конечно, нельзя не отметить повсеместное распространение удаленной работы. И это - катастрофа! Нам все сложнее тратить энергию и все легче ее получать. Все чаще на прием приходят пациенты с сахарным диабетом 2-го типа трудоспособного возраста, и, если наши новые привычки сидячего образа жизни и любви к сладким продуктам останутся такими же, эта цифра будет только расти», - сказала Анастасия Подхватилина.

Подхватилина отметила, что люди старшего поколения ходили за продуктами на рынки, в качестве отдыха выбирали спортивные игры, а машины для них были редкостью. Сейчас же эта тенденция изменилась: люди пользуются такси, каршерингом и доставкой еды. При таком образе жизни организму некуда утилизировать все поступления пищи, в том числе и глюкозы.

«Конечно, только лишь неправильное питание и малоподвижный образ жизни не обязательно приведут к диабету. Его развитие — сложный и многокомпонентный процесс, в основе которого - генетическая предрасположенность и факторы окружающей среды. Но, как мы знаем, одна и та же «генетика» по-разному работает в разных обстоятельствах - поэтому еще 10, 20, 30 и 50 лет назад сахарного диабета 2-го типа было гораздо меньше, а именно сейчас его распространенность даже среди молодых людей достигает критических значений», — продолжила врач.

Немаловажным фактором развития диабета среди молодежи является и доступность продуктов с легкоусваиваемыми углеводами — простой «белый» хлеб обычно дешевле цельнозернового, а недорогие макароны варить гораздо проще круп, пишет ТАСС.