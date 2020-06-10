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Общество

Руководителей трех больниц наказали из-за истории с беременной женщиной с коронавирусом

11.06.2020 12:43|ПсковКомментариев: 4

К руководителям трех больниц в Псковской области применены меры дисциплинарного наказания из-за истории с беременной женщиной с коронавирусом. Об этом рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко 11 июня на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками.

Она рассказала, что было задействовано 5 медицинских организаций, выявлены нарушения на трех объектах. В Невельской межрайонной больнице не был проведен осмотр при первичном обращении, женщину не направили в Великолукскую межрайонную больницу. Не были приняты все необходимые меры по госпитализации. В дальнейшем, после перехода на амбулаторное наблюдение, городская больница должна была незамедлительно передать информацию в первичное звено, что могло предотвратить бурное развитие заболевания. Женщина пребывала на дому и не была осмотрена.

По результатам проверки применены следующие дисциплинарные взыскания: руководителю Невельской больницы объявлен выговор, руководители Псковской городской больницы и Псковской межрайонной больницы получили замечания.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что все это справедливо. Он поручил проверить, как выстроена работа по недопущению очагов коронавирусной инфекции. «Вы все должны работать как инфекционные учреждения, - сказал губернатор главным врачам. - Ко всем необходимо относиться как к потенциальным носителям коронавирусной инфекции».

По результатам проверки причин возникновения очага заболеваемости в Островской межрайонной больнице установлены нарушения мер эпидемиологической безопасности, несоблюдение требований по использованию средств индивидуальной защиты. Представленные руководителем объяснения признаны неубедительными, вынесено дисциплинарное взыскание.

По очагу в Порховской межрайонной больнице продолжается проверка, материалы которой будут представлены губернатору.

Теги: #медицина #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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