Общество

Власти Пскова: День России - праздник нашего единения во имя процветания Родины

Глава города Пскова Елена Полонская и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравляют жителей города с государственным праздником - Днем России.

«Россия - сильная и прекрасная страна с богатейшей историей, крепкими традициями и замечательными людьми. Нам есть, чем гордиться. Мы всегда будем помнить подвиги наших предков, преумножать и укреплять славу великой России и нашего славного Пскова!

День России - праздник особый для каждого из нас. Это праздник нашего единения во имя процветания Родины, нашей свободы и ответственности за судьбу Отечества. Его празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш дом, наши дети - это и есть Россия.

Уверены, что наша с вами совместная работа станет залогом успешного созидания и развития города.

В этот день от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия вам и вашим близким. Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит радость!» - говорится в тексте поздравления.