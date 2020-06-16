Общество

Депутат Алексей Севастьянов: Как бы мы ни относились к историческим колодцам, водопровод берет верх

«Как бы мы ни относились к историческим колодцам, надо признаться, что водопровод берет верх», - высказался депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Депутат принял участие в обсуждении нового проекта зон охраны церкви Жен-Мироносиц на сессии регионального парламента 16 июня.

Депутат выступил в поддержку нового проекта зон охраны, отметив, что Псков полон памятников исторического значения. «К сожалению, мы сегодня не умеем жить, соседствовать с нашими памятниками. Как бы мы ни относились к историческим колодцам, надо признаться, что водопровод берет верх», - сказал Алексей Севастьянов. По его словам, подход к памятникам должен быть аккуратный, в то же время «мы должны меняться, мы должны учиться».

«Большое количество памятников, к нашему стыду, заброшены, потому что мы не умеем соседствовать с нашей историей, мы не знаем, как сделать лучше», - отметил депутат.

Алексей Севастьянов также напомнил об истории с реконструкцией набережной реки Великой. «Прекрасная проведена работа», - похвалил он.

«Устроили конкурс, но что-то наши краеведы, наши историки, наши проектировщики не поучаствовали. Только когда дошло до решения, все принялись ставить оценки проекту. Мы, псковичи, к нашему стыду, не приложили руки к этому проекту», - сказал Алексей Севастьянов. По его словам, приложил руки «по полной программе» только депутат Лев Шлосберг. Алексей Севастьянов считает, что его коллега из партии «Яблоко» воспользовался добротой экс-губернатора Андрея Турчака. В результате объект - реконструируемая набережная - простоял полгода, целый ряд строительных компаний обанкротились, людей оставили без работы, а правоохранительные органы наоборот получили дополнительную работу. Депутат напомнил, что защитники старины тогда тоже кричали, что работы «убьют город», но этого не произошло.