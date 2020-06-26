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Валерий Кузьмин: Невозможно читать материалы о зверствах нацистов в Псковской области

Отметить парадом 75-летие Победы Псковской области помешал коронавирус. Однако к годовщине начала войны регион широко вошел в информационное поле. В Моглино поисковики начали поднимать останки погибших в лагере жертв немецкой оккупации. Расстрелянных, замученных голодом, холодом, истязаниями. Массовым захоронением занялся Следственный комитет. Эти могилы были частично изучены еще 75 лет назад, но до сегодняшнего дня остались вопросы. Не менее шокирующие материалы о зверствах нацистов в Псковской области обещают опубликовать ученые к концу года, почти все документы будут обнародованы впервые. И планируют рассказывать о не столь широко известных местах ужасных трагедий на специальном сайте. Работать он будет, в том числе, на немецком языке. Подробности - в интервью Псковской Ленте Новостей директора областного архива, председателя регионального отделения Российского исторического общества Валерия Кузьмина.

Зрелище ада

- Валерий Геннадьевич, для начала давайте напомним нашим читателям, как война пришла в Псковскую область?

- Наша Псковщина как территория на западе страны стала одной из первых, на которую продвигались немецкие войска. Мы недавно в своих социальных сетях выкладывали воспоминания Николая Григорьевича Манерова о первых налетах немецкой авиации на Великие Луки: «Бомбежка железнодорожных парков - это было зрелище ада, страшного кошмара, когда в воздух летели снаряды, цистерны с горючим, вагоны с людьми. Бомбы ложились на землю, как горох». Это реальность войны, первых ее этапов, когда шло наступление немецких войск по нашей стране.

Проводы в партизанский отряд. Фото из фондов областного архива.

Уже в июле установился оккупационный режим, который характеризовался большим количеством преступлений, прежде всего, против гражданского населения. Показательно устраивались казни. В Пскове на центральной площади, сейчас это площадь Ленина, были устроены столбы, к которым привязывали людей и их расстреливали. Примерно на этом месте сейчас стоит памятный знак в память о жертвах немецкой оккупации.

- Как оцениваются потери среди гражданского населения и военнопленных на территории Псковской области?

- После войны подсчет жертв вела чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний захватчиков. Эти сведения до сих пор неточны. Во многих случаях цифры давались очень приблизительные, основанные на свидетельских показаниях. В итоге имеем, что имеем. Около 400 тысяч военнопленных убито, более 55 тысяч убитых гражданских жителей насчитали на территории современной Псковской области, около 200 тысяч человек было угнано в рабство. Точно посчитать было трудно. Сказано, что в деревню свезли людей со всех соседних сел, согнали в один дом и сожгли. Сколько людей? Всех ли из деревень свезли? Сколько там жило? Кому удалось бежать? Невозможно посчитать. А сколько военнопленных были убито, умерли от голода и закопаны в ямах, где они до сих пор лежат? Даже не все эти места можно точно локализовать. Предстоит огромная работа по уточнению числа людей, которые пострадали от действий немецкого режима в период оккупации.

- В Моглино на днях как раз такую яму нашли?

- Первичные сведения, которые у нас имеются по лагерю в Моглино, собирала чрезвычайная комиссия. В районе деревни Моглино в Псковском районе в 1941 году был организован лагерь для содержания военнопленных, через непродолжительный период туда стали свозить гражданское население. Это были люди разных национальностей: русские, евреи, цыгане. Большинство составляли старики, женщины и дети. В течение всего периода оккупации в лагере проводились расстрелы. Люди умирали также от побоев, холода, голода, что подтверждено свидетельскими показаниями жителей близлежащих населенных пунктов.

Сотрудники Следственного комитета на месте массовых захоронений в Моглино. Фото пресс-службы регионального СУ СКР.

В марте 1945 года была проведена судебно-медицинская экспертиза захоронений. Вскрыли десять ям-могил, где были захоронены советские военнослужащие от 18 до 40 лет. Провели эксгумацию 51 трупа. Недалеко было обнаружено несколько ям с телами людей в возрасте от 3 месяцев до 60 лет, оттуда было извлечено 95 трупов. По расследованию комиссии было указано, что число погибших в Моглино - 280 военнопленных и 217 гражданских жителей.

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- На прошлой неделе к установлению истины подключился Следственный комитет после обнаружения останков поисковиками. Для чего опять возвращаться к этому вопросу?

- Мы прекрасно понимаем, в каких условиях приходилось работать комиссии.

У Моглино - не единственная территория, где проводились массовые казни, и есть могилы. Из того же Моглино людей вывозили в другие месте, выкапывали ямы где-то в лесу, расстреливали людей. В таких условиях, когда практически весь город состоит из мест преступлений и массовых захоронений, кропотливо изучить каждую могилу невозможно. Вероятно, те исследования, которые начались в Моглино сейчас, позволят уточнить цифры, установить новые факты. Очевидно, необходимо ввести в общественный оборот новую важную информацию о происходивших там преступлениях.

Подтолкнули к этой работе рассекреченные ФСБ данные, они были представлены в ноябре прошлого года на конференции «Без срока давности». В том числе, обнародованы материалы уголовных дел по зверствам карателей, которые были охранниками в лагере у Моглино. Скорее всего, количество жертв на той территории больше, чем предполагалось ранее. Это нужно уточнить и проверить, полностью исследовать территорию.

- Чем, на ваш взгляд, вызвана нынешняя волна рассекречивания архивных данных о войне?

- Связанные с войной и преступлениями нацистов документы, которые хранятся в Государственном архиве Псковской области, были рассекречены еще в 70-80-е годы. У нас более 4 тысяч дел, в сумме 300 тысяч листов. Триста тысяч! Половина - это документы о зверствах и преступлениях нацистов. И это только у нас, а сколько в других архивных учреждениях и в центральных архивах? Общественный запрос на эти сведения, их важность подталкивает все ведомства работать над их рассекречиванием.

Сожженный немцами дом. Фото из фондов областного архива.

Предполагается, что в этом году будут опубликованы 23 тома федерального проекта «Без срока давности». Один том будет о зверствах нацистов в Псковской области, при этом будут представлены документы, не публиковавшиеся ранее. Мы сейчас получаем документы из центрального архива ФСБ, Государственного архива Российской Федерации, других архивов. Материалы шокирующие, с ними сложно работать, невозможно каждый день читать об этих преступлениях. Например, о гибели 66 жителей деревни Гарниково в современном Бежаницком районе. Стариков, женщин и детей сгоняли в дома, поджигали. Тех, кто пытался выбраться, расстреливали из винтовок и пулеметов, вели огонь по окнам и дверям. Тела пытавшихся сбежать нацисты также потом сожгли. В окрестностях деревни и через несколько месяцев находили трупы тех, кому удалось вырваться, но кто погиб от ран и ожогов.

Герои с QR-кодом

- Как помимо этого архив в Псковской области занимается сохранением исторической памяти?

- В ближайшее время будет представлен сборник материалов с конференции «Без срока давности». Мы готовим к запуску сайт «Без срока давности. Псковская область», на нем мы будем публиковать документы, но и не только. Сами документы сложно читать, довольно специфичное делопроизводство, бывает рукописный текст. На основании документов будем делать краткие исторические справки о том, что произошло в конкретном месте. Все материалы будут опубликованы на русском, английском и немецком языках. Сейчас доработаем последние вещи и представим сайт.

Парад Победы в Пскове, май 1945 года. Фото из фондов областного архива.

Мы реализуем проект «Памяти героев», призванный почтить память совершивших подвиги во время войны — тех, кто родился или совершил героический поступок на территории Псковской области. Снимаем видеоролики, по разным учреждениям размещены стенды с информацией о героях и QR-кодом, который ведет на ролик. Такие стенды уже стоят в областной администрации, Ледовом дворце, в школах, учреждениях соцобслуживания.

Сейчас обдумываем реализацию идеи о съемках роликов о событиях, происходивших в разных местах Псковской области. Все знают, что происходило в деревне Красуха, уничтоженной вместе с 280 жителями. Там есть мемориал, память об этом месте увековечена. Но есть огромное количество мест, о которых никто не знает, где происходили страшные вещи. Хотим выезжать в такие места, делать видео и рассказывать о произошедшем.

- В архиве сейчас проходит выставка «Война. Победа. Память». Что на ней представлено и как с этими материалами можно познакомиться?

- Это проект из трех частей: про боевые действия на территории Псковской области, победные дни, сохранение памяти о тех событиях. Конечно, пандемия свою роль сыграла, мы в офлайне не проводим никаких выставок, только в онлайне. На нашем сайте уже опубликованы две части этого проекта: фото, документы, газетные публикации.

Парад Победы в Пскове, май 1945 года. Фото из фондов областного архива.

На базе нашего архива создано региональное отделение Российского исторического общества. На всероссийском уровне обществом создана комиссия по расследованию преступлений нацистов. Все регионы, находившиеся под оккупацией, готовят свои материалы, в каждом регионе, когда закончится пандемия, будет выставка, которая расскажет о событиях тех лет в целом во стране и в конкретном регионе. Информацию с этой будущей выставки мы уже сейчас частично публикуем в соцсетях.

У нас есть задумки по взаимодействию с соседними регионами. Мы с коллегами из Ленинградской области решили сделать совместный проект. В следующем году страна будет вспоминать события 80-летней давности - начало войны. Когда мы говорим о тех событиях, фактически, Псковская и Ленинградская области - это территория одного большого фронта. Познакомим жителей двух регионов с тем, что происходило у соседей.

Парад Победы в Пскове, май 1945 года. Фото из фондов областного архива.

Война и мир

- Как работает архив во время коронавируса?

- Личного приема нет. А мы работаем, также исполняем запросы, принимаем их дистанционно. По почте, в электронном виде, в том числе, через соцсети. Думаю, что в ближайшее время читальный зал откроется, Федеральное архивное агентство должно подготовить правила для всех регионов с ограничениями по количеству людей и порядком выдачи дел.

- В этом году архивные чтения чему будут посвящены?

- Пока непонятно, что будет в этом году с массовыми мероприятиями. Планировалось, что под эгидой РИО на базе университета пройдет достаточно крупное событие, всероссийский научный форум «Дихотомия войны и мира: приграничные регионы России в переломные исторические эпохи», приурочить его собирались к 100-летию Рижского и Тартуского мирных договоров. Поступило предложение посвятить в этом году научную секцию вопросам, связанным с медициной, врачами. Очень много внимания к этому сейчас по понятным причинам. Работа медицинских служб во все времена была важной, с эпидемиями боролись во все времена. Окончательное решение по формату этих мероприятий еще не принято.

- К событиям Великой Отечественной войны не пропадет интерес после юбилея?

- Кто-то может сказать, что за этой датой работа остановится. Это не так! Исследования ведутся, публикации выходят, новые данные открываются. Многое стало забываться, многих людей, бывших свидетелями тех событий, уже нет в живых. Это важная работа, я уверен, она не остановится. Важно, чтобы в информационном пространстве накапливалась достоверная информация.

Беседовала Юлия Магера