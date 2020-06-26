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Общество

26 жалоб на действия коллекторов поступило в псковское УФССП

26.06.2020 14:56|ПсковКомментариев: 0

26 обращений граждан на действия коллекторов поступило в УФССП России по Псковской области в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении. 

В основном обращения касались превышения лимита телефонных переговоров кредитора с должниками.

Как отметили в ведомстве, необходимо понимать, что не каждое заявление от гражданина может стать основанием для привлечения к ответственности коллектора. Потребуется зафиксировать факты нарушения прав со стороны таких организаций.

«Это могут быть сведения об абоненте и номере телефона, с которого осуществляются звонки, распечатки звонков, почтовая и электронная корреспонденция, а также фото- и аудиофиксация иных нарушений», - уточнил начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Псковской области Андрей Глотиков.

Теги: #пристав #коллекторы
Источник: Псковская Лента Новостей
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