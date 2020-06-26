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Прибывающих в Псков строителей-военных будут тестировать на COVID-19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание рабочей группы по строительству инфекционных больницы в Пскове и отделения в Великих Луках. На нем были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки площадок и проработки проектов лечебных учреждений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в заседании приняли участие и специалисты Министерства обороны РФ, которые по поручению президента РФ подключились к реализации проекта.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова доложила, что по результатам геодезических и инженерных изысканий определены площадки для размещения лечебных учреждений. В Пскове — это улица Доставалова, в Великих Луках — Октябрьский проспект. По каждому из объектов уже проведена подготовка к запуску строительно-монтажных работ. Речь идет о проработке вопросов функционирования земельных участков и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями в части получения технических условий для присоединения к сетям. «Мы ежедневно работаем с подразделениями компании "Россети Северо-Запад" и Горводоканала на местах. Решаем технические вопросы. Уже подготовлены проекты договоров», — сказала Вера Емельянова.

Также вице-губернатор сообщила и о проведенной экспертизе медико-технического задания, которая позволила адаптировать проекты под потребности региона. В частности, было принято решение, что на базе Великолукского отделения инфекционной больницы откроется лаборатория ПЦР. Планируется, что в Пскове будет возведена инфекционная больница на 200 мест. Мощность великолукского отделения составит 100 коек.

Вера Емельянова обратила внимание, что участники рабочей группы сопровождают проект по вопросам, которые касаются как строительной, так и медицинской части, привлекая по необходимости узкопрофильных специалистов. В реализации проекта активное участие принимает и главный санитарный врач области Александр Нестерук.

В ходе совещания участники обсудили ряд актуальных вопросов реализации проекта, в том числе обеспечение безопасности на строительных площадках. Губернатор отметил необходимость обязательного тестирования на COVID-19 всех строителей, которые приедут на объект. Особый акцент глава региона сделал на том, что основная часть специалистов прибудет в регион уже на следующей неделе, на лаборатории области ляжет большая нагрузка. В связи с этим Михаил Ведерников поручил комитету по здравоохранению области грамотно спланировать проверку строителей на коронавирус, чтобы работа была построена не в ущерб плановым тестированиям населения.

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Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заверила, что этот вопрос уже прорабатывается с привлечением мощностей соседних регионов. Тестирование первых прибывших рабочих начнется в эти выходные.

В завершение встречи Михаил Ведерников напомнил о серьезной ответственности, которая лежит перед регионом по реализации проекта строительства новых инфекционных учреждений. Он подчеркнул, что региональным властям, представителям Минобороны РФ предстоит серьезная, совместная, конструктивная работа, чтобы 15 сентября этого года на двух площадках появились здания комплекса областной клинической инфекционной больницы.

Напомним, строительство новых медицинских учреждений в регионе ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников.