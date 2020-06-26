Общество

В Псковскую область приедут около 1,5 тысяч военнослужащих для строительства инфекционной больницы

В начале следующей недели в Псковскую область приедут около 1500 военнослужащих-строителей, которые будут возводить здание инфекционной больницы. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников сегодня, 26 июня, на селекторном совещании с врачами районных больниц.

Напомним, просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать содействие в вопросе строительства.