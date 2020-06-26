Общество

Суд обязал администрацию Плюссы принять на учет автомобильный путепровод над железной дорогой

Псковская транспортная прокуратура проверила исполнения требований федерального законодательства в части обеспечения надлежащего содержания автомобильного путепровода через железнодорожный путь Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на 167 км ПК 7 участка Серебрянка-Лямцево. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, он находится в аварийном состоянии, отсутствует в реестрах федерального, регионального и муниципального имущества. Право собственности иных лиц на указанный объект не зарегистрировано.

Проверкой установлено, что путепровод и покрытие мостового полотна имеют многочисленные дефекты, которые могут привести к разрушению и повлечь падение конструкций на железнодорожные пути 1 главного пути перегона Серебрянка – Лямцево (направления Санкт-Петербург-Псков) Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В целях устранения выявленных нарушений Псковской транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление. По результатам его рассмотрения судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

На администрацию городского поселения «Плюсса» Плюсского района Псковской области возложена обязанность принять меры по постановке на учет бесхозяйного недвижимого имущества.

Ход исполнения решения суда контролируется.