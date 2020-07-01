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Дмитрий Шахов: Высказать критическое и даже жесткое мнение – право любого человека страны

Высказать критическое и даже жесткое мнение – право любого человека страны. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 Fm) сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, комментируя дело журналистки Светланы Прокопьевой.

Он отметил, что обращений в адрес уполномоченного в связи с этим делом не поступало, но он за ним внимательно следит.

«Тема интересна, но она касается больше лингвистических загогулин, как говорил президент страны, и правильной интерпретации текста. С точки зрения права там смотреть нечего – все понятно и однозначно. Но именно лингвистическое толкование ляжет, скорее всего, в решение суда», - высказался он.

Дмитрий Шахов добавил, что журналист в своей работе должен соблюсти грань между высказыванием мнения и соблюдением прав других людей. «Высказать критическое, и даже жесткое мнение – право не только журналиста, но и любого человека страны. Но нужно, чтобы это мнение не нарушало права других лиц и не создавало условий для возможности совершения террористических актов, революций, бунтов и так далее. Сегодня мы живем в правовом государстве и обязаны эти принципы соблюдать», - заключил он.

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Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.



Дело журналистки рассматривается Вторым западным окружным военным судом в Пскове. На заседаниях уже заслушаны показания свидетелей, экспертов и самой Светланы Прокопьевой. В ближайшее время ожидается оглашение приговора.