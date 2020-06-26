Общество

Адвокаты Светланы Прокопьевой ходатайствовали об исключении экспертизы из материалов дела

На очередном заседании по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма, адвокаты попытались добиться у суда исключения экспертизы Хакасского университета из материалов уголовного дела.

Кадр из трансляции судебного заседания

Защита Светланы Прокопьевой запросила информацию о сотрудниках вуза, которые давали экспертное заключение, - Ольге Якоцуц и Юлии Бойковой. В ответе на запрос ректор университета заявил, что один из указанных экспертов не состоял в штате сотрудников на момент проведения экспертизы, а внештатных сотрудников для подобной деятельности вуз не привлекает.

Как заявили адвокаты, на экспертизе исходящий номер Хакасского университета был указан неверно, а бланк не соответствует официальному.

В зале суда представители прокуратуры заявили, что оснований не доверять заключению нет, никаких значительных процессуальных нарушений допущено не было.

Суд решил оставить ходатайство защиты без удовлетворения.

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Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.