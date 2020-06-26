Адвокаты Светланы Прокопьевой ходатайствовали об исключении экспертизы из материалов дела

На очередном заседании по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма, адвокаты попытались добиться у суда исключения экспертизы Хакасского университета из материалов уголовного дела.
Защита Светланы Прокопьевой запросила информацию о сотрудниках вуза, которые давали экспертное заключение, - Ольге Якоцуц и Юлии Бойковой. В ответе на запрос ректор университета заявил, что один из указанных экспертов не состоял в штате сотрудников на момент проведения экспертизы, а внештатных сотрудников для подобной деятельности вуз не привлекает.
Как заявили адвокаты, на экспертизе исходящий номер Хакасского университета был указан неверно, а бланк не соответствует официальному.
В зале суда представители прокуратуры заявили, что оснований не доверять заключению нет, никаких значительных процессуальных нарушений допущено не было.
Суд решил оставить ходатайство защиты без удовлетворения.
Напомним, Светлане Прокопьевой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.