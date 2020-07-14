Никто из псковских выпускников не получил 100 баллов за ЕГЭ по географии и информатике

Основной период ЕГЭ в этом году начался 3 июля с экзаменов по географии, литературе и информатике. Сегодня выпускники, которые сдавали эти экзамены, узнают свои результаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
Успешно сдали экзамен по литературе 182 участника, при этом четыре получили максимальный балл – 100. Это выпускники лицея №8 и школы №24 города Пскова, гимназии им. С. В. Ковалевской города Великие Луки и Усвятской средней школы.
По географии все выпускники получили баллы выше минимального, самый высокий результат (96 баллов) показал выпускник лицея №4 города Пскова.
Экзамен по информатике успешно сдали 125 из 153 участников. Самый высокий балл также оказался 96, и его получили выпускник Псковского технического лицея и лицея №11 города Великие Луки.
Результаты экзамена по русскому языку станут известны выпускникам не позднее 20 июля.
Узнать свои результаты выпускники могут не ранее официального дня объявления результатов на ресурсе check.ege.edu.ru.
Экзамены в Псковской области продолжаются, и сегодня выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию и химии. Уровень знаний по обществознанию покажут 1456 человек, по химии – 382. Результаты этого ЕГЭ его участники узнают не позднее 30 июля.