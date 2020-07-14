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Псковские выпускники сдадут ЕГЭ по химии и обществознанию 16 июля

16.07.2020 07:34|ПсковКомментариев: 0

ЕГЭ по химии и обществознанию сдадут выпускники 16 июля. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова, сегодня 704 выпускникам предстоит экзамен по обществознанию. Из них около 80 участников ЕГЭ окончили школу в предыдущие годы.

ЕГЭ по химии должны будут сдать 137 человек, в том числе 40 выпускников прошлых лет.

Всего в Псковской области в этом году ЕГЭ сдают более 2 тысяч выпускников. В регионе предусмотрено 35 пунктов для проведения испытаний, задействованы 339 аудиторий. Из-за мер безопасности в связи с коронавирусом в каждой из них могут одновременно находиться до 9 человек. Выпускников размещают с соблюдением дистанции, также проводится дезинфекция помещений до и после экзамена.

Госэкзамены продолжатся до 27 июля. Сдавать их нужно только поступающим в вузы, а в 9-х классах из-за пандемии коронавируса экзамены были отменены.

Теги: #егэ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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