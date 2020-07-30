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Общество

Где нельзя запускать воздушных змеев, напомнили в «Россетях»

30.07.2020 18:55|ПсковКомментариев: 0

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает детям правила электробезопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале «Россети Северо-Запад», во время летних каникул, когда дети много времени проводят на улице без присмотра взрослых, повышается риск электротравматизма. Чтобы сохранить жизнь и здоровье каждого ребенка, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» обращается к родителям с убедительной просьбой: повторите с детьми простые правила электробезопасности:

- Нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Опасно не только касаться провода, но и подходить к нему ближе, чем на 8 метров;

- Нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода;

- Нельзя набрасывать проволоку, веревки и другие предметы на линии электропередачи;

- Нельзя удить рыбу под линиями электропередачи. Углепластиковые удилища хорошо проводят ток, и травму можно получить, даже если удочка не касается провода, а только приближается к нему;

- Нельзя играть возле линий электропередачи, запускать рядом с линиями воздушных змеев или модели летательных аппаратов;

- Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Запрещено забираться за ограждения и барьеры, открывать двери трансформаторных подстанций, касаться электрооборудования и приближаться к нему. Даже на расстоянии от токоведущих элементов оборудования есть риск получить смертельную травму, попав под высокое напряжение;

Запомните: все энергообъекты обозначены специальным знаком - желтым треугольником с черной молнией. Этот знак предупреждает об угрозе поражения электротоком. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, нельзя приближаться к любым объектам, где есть такой знак!

В помощь детям, родителям и педагогам на сайте «Россети Северо-Запад» размещён специализированный портал «Подружись с электричеством»: http://electrofriend.mrsksevzap.ru . Он содержит материалы, адаптированные для детей разных возрастных категорий: правила безопасности, учебные фильмы, аудио и видеоролики, тематические игры и рекомендации для родителей по проведению профилактических бесед.

Также Псковский филиал «Россети Северо-Запад» напоминает, что при обнаружении обрывов линий электропередачи, поврежденного электрооборудования необходимо, по возможности, организовать охрану места расположения неисправного энергообъекта, не допускать к нему людей и немедленно сообщить о случившемся на единый номер 8-800-220-0-220

Теги: #Россети
Источник: Псковская Лента Новостей
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