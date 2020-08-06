Общество

Двадцать молодых псковичей отправились на «Ладогу»

Молодежь Псковской области отправилась на межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

В состав делегации вошли порядка 20 молодых жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет. Они - члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты Псковского отделения Российского союза молодежи, Российского движения школьников, волонтеров Победы, добровольцы, представители молодежного движения духовенства.

В период с 7 по 15 августа участники Форума получат знания в области культурной, социальной, экономической деятельности, а также приобретут новые компетенции на узкотематических площадках: социальная активность, волонтеры Победы, деловые люди, молодежные сообщества, духовное пространство, профсоюзная молодежь.

Кроме образовательной программы организаторы подготовили спортивные и творческие состязания для участников.

Сквозной темой Форума станет проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы, а также проведение в Ленинградской области Года Победителей.