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Общество

Двадцать молодых псковичей отправились на «Ладогу»

07.08.2020 12:51|ПсковКомментариев: 0

Молодежь Псковской области отправилась на межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области. 

В состав делегации вошли порядка 20 молодых жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет. Они - члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты Псковского отделения Российского союза молодежи, Российского движения школьников, волонтеров Победы, добровольцы, представители молодежного движения духовенства.

В период с 7 по 15 августа участники Форума получат знания в области культурной, социальной, экономической деятельности, а также приобретут новые компетенции на узкотематических площадках: социальная активность, волонтеры Победы, деловые люди, молодежные сообщества, духовное пространство, профсоюзная молодежь.

Кроме образовательной программы организаторы подготовили спортивные и творческие состязания для участников.

Сквозной темой Форума станет проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы, а также проведение в Ленинградской области Года Победителей.

Напомним, что межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится в 12-й раз. Организаторами являются комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

Теги: #молодежь #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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