Общество

Минздрав России: Вакцина не отменит масок

Вакцинация от COVID-19 не отменяет необходимости для граждан соблюдать все меры безопасности, такие как ношение масок, дезинфекцию рук, социальную дистанцию. Об предупредил замглавы Минздрава РФ Олег Салагай, комментируя сообщения о регистрации в РФ первой в мире вакцины от коронавируса.

По словам Салагая, сообщает ТАСС, вакцинация создаст надежную защиту от коронавируса, но надо помнить, «что не все зависит только лишь от вакцины». Салагай уточнил: многое зависит от самих людей и их поведения для обеспечения собственной безопасности в плане сохранения здоровья.

Также Салагай развеял слухи об опасности вакцины. Он подчеркнул: препарат сделан на давно изученной и известной платформе. Он также указал, что воздействие коронавируса на организм «уже неплохо изучено», и оно «очень тяжелое». По словам Салагая, вакцина создана не на пустом месте, это результат долгих и больших исследований, которые начались еще в 1990-е годы.