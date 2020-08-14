Общество

Музей-заповедник «Михайловское» впервые представляет свою коллекцию графики в Оренбурге

Завтра, 15 августа, в Оренбурге, в региональном музее изобразительных искусств, откроют выставку «Очарованный чудом», где будут представлены произведения выдающегося русского графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, это первая выставка в столь географически далеком от Пскова российском городе. В экспозицию вошло 78 образцов оригинальной и печатной графики. Таким образом, здесь представлены практически все техники, в которых работал мастер: акварели, рисунки тушью, карандашом и углем, офорты, проч., проч. В подавляющем большинстве это виды псковских пушкинских мест: Михайловское, Петровское, Тригорское, Святогорский монастырь и окрестности заповедника — деревни Харино, Носово.

Василий Звонцов. Берег Сороти (1962). Из собрания музея-заповедника «Михайловское».

Отдельные работы будут представлены широкой зрительской аудитории впервые, так как поступили в собрание «Михайловского»

совсем недавно, отметила главный хранитель музейных предметов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова. Она пояснила, что в 2019 и 2020 годах музей приобрел и получил в дар более полутора сотен графических листов, выполненных Василием Звонцовым, от Зинаиды Костко, его вдовы и хранительницы творческого наследия.

Таким образом, на сегодняшний день в фондах «Михайловского» хранится более 440 произведений мастера, и это лучшая в России коллекция работ выдающегося графика.Напомним, что рисунки и офорты Звонцова часто становятся своего рода «визитной карточкой» и лирическим художественным образом псковских пушкинских мест на сборных и персональных выставках в России и за ее пределами.

Только за последние три года изысканную графику Василия Звонцова видели пушкиногорцы и псковичи, жители и гости Санкт-Петербурга, посетители музея в Больших Вязёмах (Московская область), «Полотняного Завода» (Калужская область), Новгородского музея-заповедника, а также Национального художественного музея Республики Беларусь в Минске.

В нынешнем феврале экспозиция под тем же названием, но в другом составе была открыта в музее «Остафьево» — Русский Парнас». Кроме того, большая виртуальная выставка произведений Звонцова постоянно доступна для всех интернет-пользователей на сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Выставка «Очарованный чудом» будет работать в Оренбурге до 15 октября текущего года, уточнили в музее.