Культура

Михайловская выставка «Очарованный чудом» уехала на «Русский Парнас»

Сегодня в Государственном музее-усадьбе «Остафьево» — Русский Парнас» (находится на территории Новомосковского административного округа столицы) для посетителей откроют выставку «Очарованный чудом». На ней будут представлены произведения выдающегося русского графика, народного художника РСФСР Василия Звонцова из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском Заповеднике, в экспозицию вошло около восьмидесяти графических листов Василия Звонцова. Здесь представлены, например, первые, конца 1950-х, его пушкиногорские работы, в том числе и рисунки-реконструкции, свидетельствующие об участии Василия Михайловича в художественном проектировании и оформлении экспозиций и объектов Пушкинского Заповедника («Дом управляющего в Михайловском», «Святые (Пятницкие) ворота в Святогорском монастыре-музее» и так далее).

В.М. Звонцов. Пятницкие ворота Святогорского монастыря. Реконструкция. 1958 год. Из фондов Пушкинского Заповедника.

Напомним, что жизнь и творчество этого замечательного мастера неразрывно связаны с псковскими пушкинскими местами. Впервые Василий Звонцов приехал в Михайловское более шестидесяти лет назад и с того времени много работал в музее и для музея: делал проекты отдельных экспозиционных пространств, был одним из инициаторов и организаторов ежегодных художественных практик студентов-«репинцев» в Пушкинском Заповеднике и так далее. При жизни Звонцова в музее прошло восемь выставок его работ.

В.М. Звонцов. Зима в Михайловском (1993). Из фондов Пушкинского Заповедника.

На сегодняшний день в собрании «Михайловского» хранится более трёхсот работ В.М. Звонцова. Это лучшая в России коллекция произведений выдающегося графика. Как отметили в музее, рисунки и офорты Звонцова часто становятся своего рода «визитной карточкой» и лирическим художественным образом псковских пушкинских мест на сборных и персональных выставках в России и за её пределами. Только за последние три года изысканную графику Василия Звонцова видели пушкиногорцы и псковичи, жители и гости Санкт-Петербурга, посетители музея в Больших Вязёмах (Московская область), «Полотняного Завода» (Калужская область), Новгородского музея-заповедника, а также Национального художественного музея Республики Беларусь в Минске. Кроме того, большая виртуальная выставка произведений Звонцова постоянно открыта для всех пользователей «Всемирной паутины» на сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское».

Планируется, что выставка «Очарованный чудом» в музее «Остафьево» — Русский Парнас» будет работать до конца марта.